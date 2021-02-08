Газовые противостояния уже месяц не утихают по всей Украине. Это особенности национального топливного рынка. Его сейчас пытаются ввести в Украине, разрушив монополию, которая процветала годами. Облгазам оставили только трубы. Торговать же топливом позволили всем, кто имеет лицензию.

Такая конкуренция понравилась не всем. Ловкие дельцы не растерялись, на базе облгазов создали свои газсбыты и попытались вести бизнес, как обычно. Устарелой привычкой — навязывая свои правила.

Но разница в ценах сказалась. Абоненты стали все чаще искать альтернативных поставщиков.

Чтобы сменить поставщика, достаточно лишь подтвердить свою личность и право собственности на квартиру, а также известить индивидуальный код потребителя газа. Проще всего это сделать через банковские сервисы. Можно даже отправить заявление и копии документов по почте.

Годовые контракты действуют без предоплаты, но имеют один важный нюанс. За перебор придется заплатить рыночную цену. Эксперты говорят — все равно это удобнее, чем разбираться в сложной арифметике ежемесячно.

И для многих украинцев смена поставщика оказалась еще тем квестом. Газсбыты нередко прибегают к нечестной конкуренции.

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Один из самых распространенных рычагов давления на мятежных абонентов были, так называемые, температурные коэффициенты.

У потребителей, которые решились сменить поставщика, теперь очень часто стали возникать технические проблемы, которых никогда не было раньше. Ведь трубопроводы до сих пор обслуживают облгазы.

Еще в январе в Лубнах были цены на газ заоблачными — почти 9 грн.

И стоимость его транспортировки — одна из самых высоких в Украине.

Но вдруг многие жители города остались вообще без газа. Владельцы опломбированных кранов убеждены: все это из-за их желания сменить поставщика.

Нередко газовики вообще не замечают заявлений абонентов о смене поставщика, и высылают счет за то, чего люди не потребляли.

Эксперты пока считают плату за доставку голубого топлива — самой проблемной частью реформы газового рынка. Из чего состоит тариф, многие не понимают. Но он влияет на конечную цену.

Нередки и абсурдные ситуации. В доме Сергея газом не пользуются, трубу опломбировали еще два года назад. Но счета поступают.

Такие случаи, как оказалось, вполне законны. В НКРЕКП настаивают, иначе, система не сможет работать чисто технически.

Но что же делать, если поставщик или транспортировщик газа допускает откровенный произвол? Вот маленькая методичка.

С газовиками общайтесь не по телефону, а с помощью заказных писем. Они могут потом стать доказательством в суде. Параллельно напишите жалобу в Нацкомиссии по регулированию коммунальных услуг. Если ни первое, ни второе не сработает — тогда уже идите в суд. Если сменить поставщика на практике оказалось несложно, то столь же мирно расстаться с газораспределительной компанией невозможно даже теоретически. Единственный вариант избавиться платы за транспортировку газа — отрезать саму трубу.

Дублирование “температурных коэффициентов”

Облгазы прекратили практику дублирования так называемых температурных коэффициентов. Об этом в сети пишут сами потребители, сообщает информационно-консультационный центр ГазПравда.

С 1 января облгазы прекратили их начислять так же неожиданно, как и начали с октября 2018 года.

Для потребителей — это хорошая новость. Ведь их больше не будут заставлять платить дважды за одно и то же.

Однако специалисты напоминают: коэффициенты исчезли только в счетах за сам газ, а в счете за распределение — остались. Однако потребитель их может и не заметить.