Министерство здравоохранения ожидает на этой неделе получить первые заявки на регистрацию вакцин от коронавируса в Украине.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга.
— Планируется, что на протяжении этой недели первые заявки на госрегистрацию для экстренного медицинского использования будут поданы в Государственный экспертный центр, — сказал он.
По его словам, с целью урегулирования процедуры госрегистрации вакцин для экстренного медицинского использования и на основании последних изменений, которые были внесены в закон о лексредствах, Минздрав разработал специальное постановление Кабмина.
— По этой процедуре производители и представители производителей лексредств и вакцин обращаются в компетентные регуляторные органы стран с заявками на получение разрешения на экстренное медицинское использование.
Вместе с заявкой они подают материалы об изучении качества, эффективности и безопасности применения таких лексредств и вакцин, — добавил Игорь Иващенко.
Замминистра также отметил, что в Украине это также будет осуществляться на основании экспертной оценки соотношения польза/риск, а также анализа материалов на их аутентичность.
Темпы вакцинации в Украине
Владимир Зеленский озвучил приоритеты для Украины в борьбе с коронавирусом. Прежде всего, это вакцинация и ее дорожная карта.
Глава государства подчеркнул, что главная задача карты — охват не менее половины населения в течение 2021-начала 2022 года.
Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце — для медиков и военных.