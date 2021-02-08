Министерство здравоохранения ожидает на этой неделе получить первые заявки на регистрацию вакцин от коронавируса в Украине.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга.

— Планируется, что на протяжении этой недели первые заявки на госрегистрацию для экстренного медицинского использования будут поданы в Государственный экспертный центр, — сказал он.

По его словам, с целью урегулирования процедуры госрегистрации вакцин для экстренного медицинского использования и на основании последних изменений, которые были внесены в закон о лексредствах, Минздрав разработал специальное постановление Кабмина.

— По этой процедуре производители и представители производителей лексредств и вакцин обращаются в компетентные регуляторные органы стран с заявками на получение разрешения на экстренное медицинское использование. Вместе с заявкой они подают материалы об изучении качества, эффективности и безопасности применения таких лексредств и вакцин, — добавил Игорь Иващенко.

Замминистра также отметил, что в Украине это также будет осуществляться на основании экспертной оценки соотношения польза/риск, а также анализа материалов на их аутентичность.

Темпы вакцинации в Украине

Владимир Зеленский озвучил приоритеты для Украины в борьбе с коронавирусом. Прежде всего, это вакцинация и ее дорожная карта.

Глава государства подчеркнул, что главная задача карты — охват не менее половины населения в течение 2021-начала 2022 года.

Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце — для медиков и военных.