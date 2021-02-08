На фоне пандемии в Украине юридическая, физическая и административная защита медиков становится одной из самых больших проблем в системе здравоохранения, поэтому на 2021 год есть план изменений в законодательство по защите врачей и страхованию ответственности

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время пресс-конференции на тему Медицинское право в Украине: состояние, проблемы и возможные последствия, организованной Федерацией общественных медицинских объединений и Ассоциацией частных медицинских учреждений Украины.

— Мы ежедневно слышим из прессы о нападениях на врачей. Каждый день чувствуем очень много буллинга в медиа и соцсетях против медиков. Очень часто это вымышленные истории. Однако такие фейки очень вредят. Врачи, которые сегодня на передовой борьбы с коронавирусом, как бойцы ВСУ, вынуждены еще и защищаться, — подчеркнул нардеп.

По его словам, возглавляемый им комитет в 2020 году уже пытался принять несколько законодательных актов относительно юридической защиты медиков.

— Это была часть в одном из законов о врачебном самоуправлении, которая была посвящена именно обязательному страхованию медработников от врачебной ошибки. К сожалению, закон не поддержали в зале, — рассказал Радуцкий.

В то же время нардеп сообщил, что на 2021 год есть законодательный план соответствующих изменений в законодательстве.

— Также мы готовим изменения, предусматривающие повышение уголовной ответственности за нападения на врачей, и будем требовать, чтобы силовые структуры обеспечивали постоянную охрану врачей. Прежде всего, это касается медиков приемных отделений и экстренной медпомощи, — уточнил глава профильного комитета.

Медицинское право в Украине

У законодательстве Украины до сих пор нет определения терминов, что такое врачебная ошибка или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Эта неопределенность не защищает права как пациентов, так и врачей.