Компания Pfizer пообещала как можно быстрее доставить вакцину от коронавируса в Украину. Об этом председатель правления фармацевтического предприятия Альберт Бурла заявил во время разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Лидер Украины поблагодарил компанию за шаги, которые позволили ускорить поставки препарата. Собеседники обсудили вопросы, связанные с контрактом.

— Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. Covid-19 все еще остается главным вызовом для мира.

Также президент Владимир Зеленский проинформировал руководство американской фармкомпании Pfizer о ситуации по распространению коронавируса в Украине и планах по вакцинации населения.

Вакцинация в Украине

Вакцинация населения начнется уже в феврале, сначала прививки сделают медикам и военным.

В середине месяца Украина получит первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer — 117 тыс. доз. Препарат передадут в рамках инициативы Covavax.