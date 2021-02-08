Зеленский объяснил, или пускать в Украину невакцинированных иностранцев

Украина начнет зеркальные меры по условиям пропуска граждан на свою территорию непривитых иностранцев сразу после начала кампании вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Я уверен, что Европа не даст возможности свободно путешествовать, если у тебя нет вакцинации. Если люди хотят уехать — отдохнуть или по работе, надо будет вакцинироваться, — сказал Зеленский.

По его словам, Украина должна иметь зеркальные, паритетные отношения с другими государствами, особенно с соседями — странами Европейского Союза. Поэтому, если ЕС будет пускать граждан только с подтвержденным вакцинированием, то и мы будем так делать.

Также Владимир Зеленский сообщил, что в Украине отменят определенные карантинные ограничения для людей, которые прививаются от коронавируса, а также для тех, кто уже переболел.

По его словам, мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений.