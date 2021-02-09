Ковидный 2020 год стал золотым для различных служб и сервисов такси. Общественный транспорт ходит не так часто, ездить в нем из-за эпидемии опасно. Поэтому популярность таксомоторов и спрос на них взлетели до небес.

Одновременно с этим многие украинцы остались без работы из-за коронакризиса. И чтобы хоть как-то подзаработать, пошли работать в такси. Тем более, что устроиться туда сейчас можно за считанные минуты.

Реальное количество таксистов в Украине не знает никто. По приблизительным оценкам экспертов, их более 220 тыс. И лишь 2-3% из них имеют лицензию. Другие таксуют фактически нелегально.

Украинский пассажир неприхотлив, безопасность и сервис всегда на втором месте. Главное — как можно быстрее и дешевле доехать.

Чуть ли не каждый день ленты новостей пестрят сообщениями об огромном количестве ДТП с участием таксистов. Самой громкой стала авария в Киеве, когда водитель сервиса Uber после 30 часов непрерывной работы не справился с управлением и влетел в остановку на Кольцевой дороге. Два человека погибли, еще двое ранены.

Водители такси все чаще становятся антигероями соцсетей. На фото можно найти как они употребляют наркотики прямо в авто или таксуют в алкогольном опьянении.

Проконтролировать состояние такого водителя никто не может.

Онлайн-сервис его не видит вживую, а у государственных органов нет никаких полномочий контроля.

В Укртрансбезопасности, которая должна контролировать перевозчиков, кивают на нелепый закон, который практически не позволяет бороться с нелегалами.

Чтобы навести порядок на рынке таксомоторных, в правительстве разработали новый законопроект. В нем предлагают вместо покупки лицензии и уплаты налогов, покупать специальный патент, чтобы возить пассажиров. Годовой экземпляр будет стоить одну минимальную зарплату, сейчас это 6000 грн. Или патент на месяц за 500 грн.

Именно такой подход, по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, поможет вывести из тени значительную часть неклассических таксистов, работающих на онлайн-сервисы и не платящих налогов.

Но не все так однозначно, — говорят представители традиционных легальных служб такси. Если уже сейчас лицензии на пассажирские перевозки оформляют единицы, то где гарантия, что будут патенты? Ведь налоги и сейчас невысокие.

Это 5 грн с каждого заказа, то есть проблема — не в лицензии и не в патенте, а в том, что люди не хотят платить и отвечать.

И на безопасность таких перевозок патент не повлияет, — утверждает руководитель профсоюза таксистов Василий Попик. Поскольку никаких требований к таксисту в законе нет.

В любом случае законопроект о такси предусматривает регистрацию водителей в едином реестре, — отмечают в Укртрансбезопасности.

Но пока новый законопроект только проходит обсуждение и даже в Раду не зашел. За последние десять лет это уже четвертая попытка навести порядок на рынке такси. Три предыдущие потерпели фиаско.

Легализация рынка такси

Министерство инфраструктуры обещает упростить легализацию рынка такси и ужесточить наказание за нарушения таксистов.

Сейчас на работу водителем берут без опыта, а иногда и без прав. Поэтому для таксистов предлагают ввести патент, который официально разрешает перевозить пассажиров. В правительстве хотят вывести онлайн-сервисы из тени.