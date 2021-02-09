До присоединения Украины к энергосистеме ЕС осталось два шага — Кудрицкий

Украина выполнила большинство технических условий и подготовила законопроект к слушанию в Верховной Раде относительно присоединения к енергоситемы ЕС.

Об этом заявил глава правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Если мы говорим о следующем осенне-зимнем периоде, то мы должны обеспечить работу 11-12 энергоблоков АЭС и это значительно облегчит задачу балансировки системы.

Согласно планам, отсоединения от энергосистемы стран СНГ должен состояться в 2023 году. По словам Владимира Кудрицького, следующий шаг за Верховной Радой.

— Не менее важным является принятие законопроекта о сертификации Укрэнерго как системный европейского оператора. Сейчас проект закона прошел комитет энергетики в парламенте.

Укрэнерго ожидает вердикт европейских партнеров, не повлечет технических проблем такое объединение энергосистем.

МИД о энергосистеме ЕС

Недавно о присоединении Украины к энергосистеме ЕС рассказывал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, стратегия Украины заключается в том, чтобы полностью не зависеть от российской системы и стать частью электросети Европейского Союза.

Если последовательно выполнять все необходимые условия, к 2023 году Украина сможет полностью отказаться от российского и белорусского систем электроэнергии.