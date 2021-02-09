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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия во время карантина — условия

Правительство разрешило проводить культурные, научные, образовательные и профессиональные массовые мероприятия с наполненностью залов более 50% мест или из расчета один человек на 5 кв. м.

кінотеатр

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина о карантине от 5 февраля 2021 года.

В документе отмечается, что размещение людей осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Согласно правилам оранжевой зоны карантина, ранее проведение массовых мероприятий разрешалось при условии присутствия не более 20 человек.

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Министерство здравоохранения в ближайшее время предложит новую модель адаптивного карантина, который вступит в силу с середины или конца февраля.

Опять будет зонирование по уровню эпидемиологической опасности. Ключевым элементом нового карантина станет способность системы здравоохранения оказывать необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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