Правительство разрешило проводить культурные, научные, образовательные и профессиональные массовые мероприятия с наполненностью залов более 50% мест или из расчета один человек на 5 кв. м.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина о карантине от 5 февраля 2021 года.

В документе отмечается, что размещение людей осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Согласно правилам оранжевой зоны карантина, ранее проведение массовых мероприятий разрешалось при условии присутствия не более 20 человек.

Министерство здравоохранения в ближайшее время предложит новую модель адаптивного карантина, который вступит в силу с середины или конца февраля.

Опять будет зонирование по уровню эпидемиологической опасности. Ключевым элементом нового карантина станет способность системы здравоохранения оказывать необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.