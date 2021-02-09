В течение 2021 года в Украину должна поставляться военная продукция на сумму более 10 млрд грн.
Это стало возможно благодаря ряду контрактов, которые утвердили в течение прошлого года, сообщил министр обороны Андрей Таран.
Что должна получить Украина:
- 10 млн единиц боеприпасов;
- 3 300 ракетно-артиллерийских систем;
- 2 700 приборов разведки и наблюдения;
- более 320 автомобилей;
- более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,
- 40 беспилотных авиационных комплексов,
- 6 самолетов.
Закупки будут происходить благодаря новым прозрачным процедурам, согласно закону Украины Об оборонных закупках.
Развитие оборонной сферы
В январе 2021 года Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны проект Стратегии военной безопасности Украины.
Его создали на базе утвержденной президентом Владимиром Зеленским Стратегии нацбезопасности.
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Источник: Минобороны
Фото: Минобороны