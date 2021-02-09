В течение 2021 года в Украину должна поставляться военная продукция на сумму более 10 млрд грн.

Это стало возможно благодаря ряду контрактов, которые утвердили в течение прошлого года, сообщил министр обороны Андрей Таран.

Что должна получить Украина:

10 млн единиц боеприпасов;

3 300 ракетно-артиллерийских систем;

2 700 приборов разведки и наблюдения;

более 320 автомобилей;

более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,

40 беспилотных авиационных комплексов,

6 самолетов.

Закупки будут происходить благодаря новым прозрачным процедурам, согласно закону Украины Об оборонных закупках.

Развитие оборонной сферы

В январе 2021 года Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны проект Стратегии военной безопасности Украины.

Его создали на базе утвержденной президентом Владимиром Зеленским Стратегии нацбезопасности.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны