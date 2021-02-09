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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Самолеты и беспилотники: Украина получит военную продукцию на более чем 10 млрд грн

В течение 2021 года в Украину должна поставляться военная продукция на сумму более 10 млрд грн.

Самолеты и беспилотники: Украина получит военную продукцию на более чем 10 млрд грн

Это стало возможно благодаря ряду контрактов, которые утвердили в течение прошлого года, сообщил министр обороны Андрей Таран.

Что должна получить Украина:

  • 10 млн единиц боеприпасов;
  • 3 300 ракетно-артиллерийских систем;
  • 2 700 приборов разведки и наблюдения;
  • более 320 автомобилей;
  • более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,
  • 40 беспилотных авиационных комплексов,
  • 6 самолетов.
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Закупки будут происходить благодаря новым прозрачным процедурам, согласно закону Украины Об оборонных закупках.

Развитие оборонной сферы

В январе 2021 года Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны проект Стратегии военной безопасности Украины.

Его создали на базе утвержденной президентом Владимиром Зеленским Стратегии нацбезопасности.

Другие новости о развитии оборонной сферы Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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