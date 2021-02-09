Авиастроительный гигант Мотор Сич продолжает быть в центре противостояния двух мировых лидеров — США и Китая. Пекин направил Киеву ноту протеста. А это значит, что частный бизнес-конфликт вышел на международный уровень.

Еще при Дональда Трампа Америку не устраивали планы китайцев на покупку украинского предприятия. После прихода к власти Джо Байдена его администрация ввела санкции против компании, которая приобрела запорожский концерн.

Но такие действия отнюдь не означают, что китайцы так просто уступят. Они попытались уйти в контрнаступление и собрать в Запорожье, где находится Мотор Сич, акционеров. Планировали назначить новое руководство и, как говорят на языке бизнеса, взять компанию под операционный контроль.

Но собрание так и не произошло. Китайцев из-за санкций просто не пустили в Украину. Однако инвесторы из Поднебесной и на этом точку не поставили и уже собираются судиться с Украиной в международном арбитраже. Они требуют компенсацию убытков — $3,5 млрд.

Зачем же Китай устроил настоящую охоту на Мотор Сич?

Как ни странно, в этом замешан Кремль. Военный аналитик Михаил Самусь считает, что китайский инвестор, покупая украинский завод Мотор Сич, убивает одновременно двух зайцев — высокотехнологичными комплектующими после этого будут обеспечиваться не только Китай, но и Россия.

Но удастся ли китайцам завершить эту сделку — еще вопрос. А впереди суды с Украиной, которую в этой истории поддерживают и Европа, и США.

Кроме того, недавно Мотор Сич стала первой отечественной компанией, которая начала производить лопасти для вертолетов.