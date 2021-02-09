Коронавирус в Украине 9 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 9 февраля в Украине коронавирусом заболели 1 249 646 человек. За последние сутки было выявлено 2 656 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.

За все время пандемии в Украине умерло 23 771 пациент, за сутки — 127. В то же время удалось выздороветь 1 084 608 украинцам, за минувшие сутки преодолели болезнь 8 865 человек.

Осуществлено тестирований за сутки — 30 901 (в том числе методом ПЦР — 17 658, методом ИФА — 13 243).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (525), Закарпатской (276), Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Какая ситуация в регионах:

г. Киев — 243 случая;

Винницкая область — 47 случаев;

Волынская область — 58 случаев;

Днепропетровская область — 71 случай;

Донецкая область — 59 случаев;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 276 случаев;

Запорожская область — 164 случая;

Ивано-Франковская область — 525 случаев;

Киевская область — 90 случаев;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 49 случаев;

Львовская область — 97 случаев;

Николаевская область — 57 случаев;

Одесская область — 90 случаев;

Полтавская область — 72 случая;

Ровенская область — 86 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 51 случай;

Харьковская область — 124 случая;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 31 случай;

Черкасская область — 150 случаев;

Черновицкая область — 194 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине на утро 8 февраля зафиксировали еще 2 141 случай Covid-19, всего — 1246990.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156) и Черновицкой (143) областях.