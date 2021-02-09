Коронавирус в Украине 9 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 9 февраля в Украине коронавирусом заболели 1 249 646 человек. За последние сутки было выявлено 2 656 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.
За все время пандемии в Украине умерло 23 771 пациент, за сутки — 127. В то же время удалось выздороветь 1 084 608 украинцам, за минувшие сутки преодолели болезнь 8 865 человек.
Осуществлено тестирований за сутки — 30 901 (в том числе методом ПЦР — 17 658, методом ИФА — 13 243).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (525), Закарпатской (276), Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
Какая ситуация в регионах:
- г. Киев — 243 случая;
- Винницкая область — 47 случаев;
- Волынская область — 58 случаев;
- Днепропетровская область — 71 случай;
- Донецкая область — 59 случаев;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Закарпатская область — 276 случаев;
- Запорожская область — 164 случая;
- Ивано-Франковская область — 525 случаев;
- Киевская область — 90 случаев;
- Кировоградская область — 20 случаев;
- Луганская область — 49 случаев;
- Львовская область — 97 случаев;
- Николаевская область — 57 случаев;
- Одесская область — 90 случаев;
- Полтавская область — 72 случая;
- Ровенская область — 86 случаев;
- Сумская область — 26 случаев;
- Тернопольская область — 51 случай;
- Харьковская область — 124 случая;
- Херсонская область — 52 случая;
- Хмельницкая область — 31 случай;
- Черкасская область — 150 случаев;
- Черновицкая область — 194 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине на утро 8 февраля зафиксировали еще 2 141 случай Covid-19, всего — 1246990.
Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156) и Черновицкой (143) областях.