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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Выздоровело втрое больше: в Украине зафиксировали 2 656 новых случаев Covid-19

По состоянию на 9 февраля в Украине коронавирусом заболели 1 249 646 человек. За последние сутки было выявлено 2 656 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.

Карантин, коронавірус

За все время пандемии в Украине умерло 23 771 пациент, за сутки — 127. В то же время удалось выздороветь 1  084 608 украинцам, за минувшие сутки преодолели болезнь 8 865 человек.

Осуществлено тестирований за сутки — 30 901 (в том числе методом ПЦР — 17 658, методом ИФА — 13 243).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (525), Закарпатской (276), Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Какая ситуация в регионах:

  • г. Киев — 243 случая;
  • Винницкая область — 47 случаев;
  • Волынская область — 58 случаев;
  • Днепропетровская область — 71 случай;
  • Донецкая область — 59 случаев;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Закарпатская область — 276 случаев;
  • Запорожская область — 164 случая;
  • Ивано-Франковская область — 525 случаев;
  • Киевская область — 90 случаев;
  • Кировоградская область — 20 случаев;
  • Луганская область — 49 случаев;
  • Львовская область — 97 случаев;
  • Николаевская область — 57 случаев;
  • Одесская область — 90 случаев;
  • Полтавская область — 72 случая;
  • Ровенская область — 86 случаев;
  • Сумская область — 26 случаев;
  • Тернопольская область — 51 случай;
  • Харьковская область — 124 случая;
  • Херсонская область — 52 случая;
  • Хмельницкая область — 31 случай;
  • Черкасская область — 150 случаев;
  • Черновицкая область — 194 случая;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Коронавирус в Украине 9 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине на утро 8 февраля зафиксировали еще 2 141 случай Covid-19, всего — 1246990.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156) и Черновицкой (143) областях.

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