Украина начнет иммунизацию против коронавируса в условиях дефицита вакцин, однако все вещества, которые доставят в страну, будут безопасными.

Об этом во время брифинга Минздрава 9 февраля сообщил глава министерства Максим Степанов.

— Каждый день мы слышим мнения различных экспертов о том, какой вакциной надо вакцинироваться. Но, по моему мнению, это генерация слов в воздух. Хочу подчеркнуть, что мы вакцинируем в условиях бешеного дефицита в мире, — отметил Максим Степанов.

Несмотря на это, он гарантирует, что вакцины будут безопасными.

— Критерии регистрации, выяснения безопасности вакцин и стандарты очень высоки. Поэтому я уверен в безопасности вакцин, которые будут в Украине, — добавил министр.

Вакцинация в Украине

Несмотря на то, что в мире уже второй месяц продолжается вакцинация против коронавируса, в Украине только в феврале стартует этот процесс.

Ориентировочная дата начала иммунизации — после 15 февраля.

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