PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Несмотря на дефицит, украинцев иммунизируют безопасной Covid-вакциной — Степанов

Украина начнет иммунизацию против коронавируса в условиях дефицита вакцин, однако все вещества, которые доставят в страну, будут безопасными.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Об этом во время брифинга Минздрава 9 февраля сообщил глава министерства Максим Степанов.

— Каждый день мы слышим мнения различных экспертов о том, какой вакциной надо вакцинироваться. Но, по моему мнению, это генерация слов в воздух. Хочу подчеркнуть, что мы вакцинируем в условиях бешеного дефицита в мире, — отметил Максим Степанов.

Несмотря на это, он гарантирует, что вакцины будут безопасными.

— Критерии регистрации, выяснения безопасности вакцин и стандарты очень высоки. Поэтому я уверен в безопасности вакцин, которые будут в Украине, — добавил министр.

Читайте
Будут ли прививать пенсионеров вакциной AstraZeneca - пояснение Минздрава

Вакцинация в Украине

Несмотря на то, что в мире уже второй месяц продолжается вакцинация против коронавируса, в Украине только в феврале стартует этот процесс.

Ориентировочная дата начала иммунизации — после 15 февраля.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка