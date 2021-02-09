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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В какой области Украины хуже всего регистрируют смертность от Covid-19 — отчет НАНУ

Ученые Национальной академии наук Украины назвали регион Украины, где специалисты хуже всего относятся к регистрации смертей от коронавируса. Согласно отчету, Харьковская область демонстрирует худшие результаты.

коронавірус в україні

По данным специалистов, в Украине степень недооценки смертности от коронавируса отличается в разных регионах.

— Харьковская область среди худших в регистрации смертности от нового вируса, — пишут ученые НАНУ в своем отчете.

В то же время лучшими в этом рейтинге являются Черновицкая область и Киев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 февраля 2021 года в Украине от коронавируса умер 23 771 человек. За последние сутки болезнь унесла жизни 127 граждан Украины.

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Несмотря на это, уровень смертности от коронавируса в стране значительно ниже, чем в Евросоюзе.

Подробнее о смертности от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАН Украины

Фото: Dreamstime

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