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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине создадут Совет по развитию общего среднего образования при президенте

В Украине при президенте создадут Совет по развитию общего среднего образования. Соответствующий указ появится 9 февраля.

Школярі, однокласники, школи

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления.

— Этот шаг ждали давно и сегодня он будет сделан, — сказал глава государства.

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Президент заявил о готовности помогать педагогам страны в реализации всех инициатив и реформ для развития образования в Украине.

Зеленский отметил, что важно воплотить в жизнь простую формулу: Счастливые учителя — счастливые дети — счастливые родители.

Премии для участников ВНО

В конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №27/2021, которым учредил премии для лучших участников ВНО, победителей всеукраинских и международных олимпиад.

Также документом предусматривается введение грантов на обучение за рубежом.

Фото: Pixabay

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