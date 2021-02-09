В Украине при президенте создадут Совет по развитию общего среднего образования. Соответствующий указ появится 9 февраля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления.

— Этот шаг ждали давно и сегодня он будет сделан, — сказал глава государства.

Президент заявил о готовности помогать педагогам страны в реализации всех инициатив и реформ для развития образования в Украине.

Зеленский отметил, что важно воплотить в жизнь простую формулу: Счастливые учителя — счастливые дети — счастливые родители.

Премии для участников ВНО

В конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №27/2021, которым учредил премии для лучших участников ВНО, победителей всеукраинских и международных олимпиад.

Также документом предусматривается введение грантов на обучение за рубежом.