В Минздраве Украины фиксируют улучшение ситуации с коронавирусом по сравнению с декабрем 2020 года.

По состоянию на февраль в стране фиксируют значительно меньшее количество больных, сообщил во время брифинга Минздрава 9 февраля глава ведомства Максим Степанов.

— Если мы посмотрим на статистику, то мы видим стабилизацию ситуации. Например, в первую неделю декабря у нас было 89 тыс. новых больных коронавирусом, в первую неделю февраля — 25 тыс. Видите, что в три раза уменьшился уровень заболеваемости, — отметил Максим Степанов.

По его словам, это промежуточная победа в борьбе с коронавирусом.

Также улучшилась ситуация с госпитализированными.

— Меняется ситуация по госпитализированным. В первую неделю декабря было более 28 тыс. граждан, которые находились в больницах, по состоянию на вчера их было 17 911, — добавил Максим Степанов.

Кроме того, в Украине смертность от коронавируса ниже, чем в ЕС, отметил министр.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 9 февраля 2021 года в Украине коронавирус подтвердили у 1 249 646 человек.

Суточный прирост — 2 656 новых случаев Covid-19.

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