В соответствии с законом Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, дети, которым еще не исполнилось 18 лет, имеют право выезжать за границу по одному из документов:

загранпаспорт;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт.

В большинстве случаев для пересечения границы достаточно биометрического загранпаспорта на ребенка. Его можно оформить в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины. Желательно на всякий случай взять с собой свидетельство о рождении ребенка.

Если ребенку исполнилось 14 лет, и он получил украинский паспорт нового образца (ID-карту), то для посещения некоторых стран не придется оформлять загранпаспорт. Среди них – Турция, Латвия, Литва, Эстония.

Если ребенок путешествует с одним из родителей, нужно предоставить нотариально заверенное согласие второго родителя. В этом документе обязательно нужно указать страну пребывания и планируемую длительность путешествия.

Если ребенок путешествует с третьим лицом, необходимо предъявить нотариально заверенное разрешение двух родителей (за исключением случаев, когда один из родителей умер, лишен родительских прав, не выплачивает алименты и т. д.).