Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Укрпочта предлагает несколько вариантов отслеживания почтовых посылок.

Можно оставаться на сайте, а также пользователю доступны мобильные приложения Укрпочты на Google Play и App Store.

Если вам удобнее пользоваться мессенджерами — Укрпочта предлагает написать чат-боту в Facebook, Telegram или Viber.

Для пользователей Apple приложение будет выглядеть так.

Возможные причины, почему не удается отследить посылку:

Трек-номер еще не зарегистрирован в системе. Укрпочта советует отслеживать посылку не раньше, чем через три рабочих дня.

Неверно введен номер. Еще раз сверьте данные или обратитесь к отправителю посылки.

Другой перевозчик. Убедитесь, что отправка была осуществлена ​​именно Укрпочтой.

Английская клавиатурная раскладка. Если ваш трек-номер с буквами, их нужно вводить латинскими символами.

Международные отправления. Их можно отслеживать с момента, когда груз пересек украинскую границу.

Пять дней Укрпочта сохраняет вашу почтовую посылку бесплатно. Каждый следующий день будет стоить дополнительных 6 грн.

Если в течение 30 дней получатель не забрал посылку, она будет возвращена отправителю.