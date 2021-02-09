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Как отследить посылку онлайн на Укрпочте
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |
Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Факты ICTV публикуют пошаговую инструкцию, как отследить почтовое отправление на Укрпочте онлайн.

Шаг 1. Заходим на сайт Укрпочты

Самое безопасное место, где можно отследить посылку — официальный сайт Укрпочты.

Яркий и содержательный интерфейс упрощает пользование ресурсом.

Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Денежные переводы отследить невозможно. Чтобы узнать, когда поступят средства, стоит прибавить 7 дней с даты отправления.

Все остальные отправления доставляются в соответствии с установленными сроками:

  • внутри Украины — 7-8 рабочих дней;
  • Россия — 14-21 день;
  • Китай — 20-35 дней;
  • другие международные отправления — 20-26 дней.

Шаг 2. Выбираем раздел Трекинг

В верхней части экрана, где расположена панель опций сайта, выбираем необходимый раздел — Трекинг.

Tracking на английском — отслеживание.

Информация о формате трек-номера и количестве возможных отслеживаний находится справа от поля для ввода символов.

Для получения кода почтовой посылки свяжитесь с отправителем.

Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Отследить почтовую посылку по фамилии или инициалах невозможно. Укрпочта использует уникальную трек-нумерацию, чтобы избежать ошибок в фамилиях и именах.

Трек-номер сохраняет всю информацию об отправителе, получателе и маршруте почтовой посылки. Без трек-номера найти посылку не удастся.

Шаг 3. Нажимаем на удобный способ отслеживания

Укрпочта предлагает несколько вариантов отслеживания почтовых посылок.

Можно оставаться на сайте, а также пользователю доступны мобильные приложения Укрпочты на Google Play и App Store.

Если вам удобнее пользоваться мессенджерами — Укрпочта предлагает написать чат-боту в Facebook, Telegram или Viber.

Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Для пользователей Apple приложение будет выглядеть так.

Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Возможные причины, почему не удается отследить посылку:

  • Трек-номер еще не зарегистрирован в системе. Укрпочта советует отслеживать посылку не раньше, чем через три рабочих дня.
  • Неверно введен номер. Еще раз сверьте данные или обратитесь к отправителю посылки.
  • Другой перевозчик. Убедитесь, что отправка была осуществлена ​​именно Укрпочтой.
  • Английская клавиатурная раскладка. Если ваш трек-номер с буквами, их нужно вводить латинскими символами.
  • Международные отправления. Их можно отслеживать с момента, когда груз пересек украинскую границу.

Пять дней Укрпочта сохраняет вашу почтовую посылку бесплатно. Каждый следующий день будет стоить дополнительных 6 грн.

Если в течение 30 дней получатель не забрал посылку, она будет возвращена отправителю.

Фото: Dreamstime

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