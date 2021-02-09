Как отследить посылку онлайн на Укрпочте

Шаг 1. Заходим на сайт Укрпочты
Самое безопасное место, где можно отследить посылку — официальный сайт Укрпочты.
Яркий и содержательный интерфейс упрощает пользование ресурсом.
Денежные переводы отследить невозможно. Чтобы узнать, когда поступят средства, стоит прибавить 7 дней с даты отправления.
Все остальные отправления доставляются в соответствии с установленными сроками:
- внутри Украины — 7-8 рабочих дней;
- Россия — 14-21 день;
- Китай — 20-35 дней;
- другие международные отправления — 20-26 дней.
Шаг 2. Выбираем раздел Трекинг
В верхней части экрана, где расположена панель опций сайта, выбираем необходимый раздел — Трекинг.
Tracking на английском — отслеживание.
Информация о формате трек-номера и количестве возможных отслеживаний находится справа от поля для ввода символов.
Для получения кода почтовой посылки свяжитесь с отправителем.
Отследить почтовую посылку по фамилии или инициалах невозможно. Укрпочта использует уникальную трек-нумерацию, чтобы избежать ошибок в фамилиях и именах.
Трек-номер сохраняет всю информацию об отправителе, получателе и маршруте почтовой посылки. Без трек-номера найти посылку не удастся.
Шаг 3. Нажимаем на удобный способ отслеживания
Укрпочта предлагает несколько вариантов отслеживания почтовых посылок.
Можно оставаться на сайте, а также пользователю доступны мобильные приложения Укрпочты на Google Play и App Store.
Если вам удобнее пользоваться мессенджерами — Укрпочта предлагает написать чат-боту в Facebook, Telegram или Viber.
Для пользователей Apple приложение будет выглядеть так.
Возможные причины, почему не удается отследить посылку:
- Трек-номер еще не зарегистрирован в системе. Укрпочта советует отслеживать посылку не раньше, чем через три рабочих дня.
- Неверно введен номер. Еще раз сверьте данные или обратитесь к отправителю посылки.
- Другой перевозчик. Убедитесь, что отправка была осуществлена именно Укрпочтой.
- Английская клавиатурная раскладка. Если ваш трек-номер с буквами, их нужно вводить латинскими символами.
- Международные отправления. Их можно отслеживать с момента, когда груз пересек украинскую границу.
Пять дней Укрпочта сохраняет вашу почтовую посылку бесплатно. Каждый следующий день будет стоить дополнительных 6 грн.
Если в течение 30 дней получатель не забрал посылку, она будет возвращена отправителю.