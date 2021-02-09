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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Евро и доллар снова подешевели: курс валют на 9 февраля

Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

Евро и доллар снова подешевели: курс валют на 9 февраля

На вторник, 9 февраля, НБУ установил курс 27,66 грн/1$.

Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 9 февраля, зафиксировалось на 33,26 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль осталась стабильной, а вот злотый подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 09.02:

  • $1 — 27,66 грн;
  • €1 — 33,26 грн;
  • 1 польский злотый — 7,51 грн;
  • 10 российских рублей — 3,71 грн.

Курс валют НБУ на 9 февраля 2021 в Украине

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в 2021 году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер обьяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.

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