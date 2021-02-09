Въезд в Киеве 9 февраля заблокирован фурами, которым запретили проезд в город.
В частности, на Житомирской трассе крупногабаритный транспорт занял две полосы из трех, в результате движение машин парализовало. На въезде в Киев образовались пробки длиной в несколько километров.
Запрет на въезд в Киев
8 февраля КГГА приняла решение об ограничении въезда фур в столицу.
Въезд крупногабаритного транспорта в Киев временно ограничили с 15.00 8 февраля из-за сильных снегопадов.
Решение приняли, чтобы разгрузить трафик в городе и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Пробки в Киеве
9 февраля в Киеве образовались сильные пробки из-за снегопада, который не прекращается уже более 30 часов.
Практически на всех дорогах столицы наблюдаются проблемы с движением, однако есть улицы, на которых и вовсе пробки достигают 10 баллов.