Въезд в Киеве 9 февраля заблокирован фурами, которым запретили проезд в город.

В частности, на Житомирской трассе крупногабаритный транспорт занял две полосы из трех, в результате движение машин парализовало. На въезде в Киев образовались пробки длиной в несколько километров.

Запрет на въезд в Киев

8 февраля КГГА приняла решение об ограничении въезда фур в столицу.

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев временно ограничили с 15.00 8 февраля из-за сильных снегопадов.

Решение приняли, чтобы разгрузить трафик в городе и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Пробки в Киеве

9 февраля в Киеве образовались сильные пробки из-за снегопада, который не прекращается уже более 30 часов.

Практически на всех дорогах столицы наблюдаются проблемы с движением, однако есть улицы, на которых и вовсе пробки достигают 10 баллов.