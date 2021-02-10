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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Из-за непогоды в Киеве ввели временное ограничение на въезд грузовиков

Из-за ухудшения погодных условий 11 января в Киеве вводят временное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

сніг Київ

Оно вступит в силу в четверг в 7.00.

С помощью этого нововведения власти Киева планируют минимизировать риск пробок в городе.

По словам представителей КГГА, крупногабаритный транспорт будет пропускаться в город в зависимости от погоды и ситуации на дорогах.

В то же время для водителей на восьми въездах в Киев обустроили пункты обогрева.

Непогода в Киеве

С 8 февраля 2021 года в Киеве значительно ухудшились погодные условия. В столице фиксируется значительное снижение температуры и снегопады.

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Поэтому киевлянам советуют по возможности оставаться дома и реже пользоваться собственным транспортом.

Подробнее о непогоде в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Киевавтодор

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