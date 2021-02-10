Из-за ухудшения погодных условий 11 января в Киеве вводят временное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

Оно вступит в силу в четверг в 7.00.

С помощью этого нововведения власти Киева планируют минимизировать риск пробок в городе.

По словам представителей КГГА, крупногабаритный транспорт будет пропускаться в город в зависимости от погоды и ситуации на дорогах.

В то же время для водителей на восьми въездах в Киев обустроили пункты обогрева.

Непогода в Киеве

С 8 февраля 2021 года в Киеве значительно ухудшились погодные условия. В столице фиксируется значительное снижение температуры и снегопады.

Поэтому киевлянам советуют по возможности оставаться дома и реже пользоваться собственным транспортом.

Подробнее о непогоде в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Киевавтодор