Из-за ухудшения погодных условий 11 января в Киеве вводят временное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в столицу.
Оно вступит в силу в четверг в 7.00.
С помощью этого нововведения власти Киева планируют минимизировать риск пробок в городе.
По словам представителей КГГА, крупногабаритный транспорт будет пропускаться в город в зависимости от погоды и ситуации на дорогах.
В то же время для водителей на восьми въездах в Киев обустроили пункты обогрева.
Непогода в Киеве
С 8 февраля 2021 года в Киеве значительно ухудшились погодные условия. В столице фиксируется значительное снижение температуры и снегопады.
Поэтому киевлянам советуют по возможности оставаться дома и реже пользоваться собственным транспортом.
Подробнее о непогоде в Киеве читайте на Фактах ICTV.
Источник: КГГА
Фото: Киевавтодор