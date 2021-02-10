В Украине по состоянию на 10 февраля подтверждено 1 253 055 случаев коронавируса, за последние сутки — 3 409. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.
В медучреждения за последний день госпитализировали 2 046 пациентов.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, в Украине умерли 23 934 человека, за последние сутки — 163.
За последний день в стране выздоровели 7 768 человек, всего — 1 092 376.
В Украине за последний день провели 43 767 тестирований (методом ПЦР — 27 795, методом ИФА — 15 972).
- г. Киев — 297 случаев;
- Винницкая область — 271 случай;
- Волынская область — 111 случаев;
- Днепропетровская область — 120 случаев;
- Донецкая область — 98 случаев;
- Житомирская область — 61 случай;
- Закарпатская область — 238 случаев;
- Запорожская область — 214 случаев;
- Ивано-Франковская область — 410 случаев;
- Киевская область — 150 случаев;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 36 случаев;
- Львовская область — 117 случаев;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 115 случаев;
- Полтавская область — 132 случая;
- Ровенская область — 103 случая;
- Сумская область — 48 случаев;
- Тернопольская область — 105 случаев;
- Харьковская область — 188 случаев;
- Херсонская область — 50 случаев;
- Хмельницкая область — 136 случаев;
- Черкасская область — 108 случаев;
- Черновицкая область — 191 случай;
- Черниговская область — 30 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 февраля заболели 1 249 646 человек. За сутки было выявлено 2 656 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.
Осуществлено тестирований за сутки — 30 901 (в том числе методом ПЦР — 17 658, методом ИФА — 13 243).