В Украине по состоянию на 10 февраля подтверждено 1 253 055 случаев коронавируса, за последние сутки — 3 409. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

В медучреждения за последний день госпитализировали 2 046 пациентов.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в Украине умерли 23 934 человека, за последние сутки — 163.

За последний день в стране выздоровели 7 768 человек, всего — 1 092 376.

В Украине за последний день провели 43 767 тестирований (методом ПЦР — 27 795, методом ИФА — 15 972).

г. Киев — 297 случаев;

Винницкая область — 271 случай;

Волынская область — 111 случаев;

Днепропетровская область — 120 случаев;

Донецкая область — 98 случаев;

Житомирская область — 61 случай;

Закарпатская область — 238 случаев;

Запорожская область — 214 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 150 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 36 случаев;

Львовская область — 117 случаев;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 115 случаев;

Полтавская область — 132 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 48 случаев;

Тернопольская область — 105 случаев;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 50 случаев;

Хмельницкая область — 136 случаев;

Черкасская область — 108 случаев;

Черновицкая область — 191 случай;

Черниговская область — 30 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 февраля заболели 1 249 646 человек. За сутки было выявлено 2 656 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.

Осуществлено тестирований за сутки — 30 901 (в том числе методом ПЦР — 17 658, методом ИФА — 13 243).