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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Количество тестирований продолжает расти: в Украине 3 409 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на 10 февраля подтверждено 1 253 055 случаев коронавируса, за последние сутки — 3 409. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

коронавирус в Украине

В медучреждения за последний день госпитализировали 2 046 пациентов.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в Украине умерли 23 934 человека, за последние сутки — 163.

За последний день в стране выздоровели 7 768 человек, всего — 1 092 376.

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В Украине за последний день провели 43 767 тестирований (методом ПЦР — 27 795, методом ИФА — 15 972).

  • г. Киев — 297 случаев;
  • Винницкая область — 271 случай;
  • Волынская область — 111 случаев;
  • Днепропетровская область — 120 случаев;
  • Донецкая область — 98 случаев;
  • Житомирская область — 61 случай;
  • Закарпатская область — 238 случаев;
  • Запорожская область — 214 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 410 случаев;
  • Киевская область — 150 случаев;
  • Кировоградская область — 43 случая;
  • Луганская область — 36 случаев;
  • Львовская область — 117 случаев;
  • Николаевская область — 37 случаев;
  • Одесская область — 115 случаев;
  • Полтавская область — 132 случая;
  • Ровенская область — 103 случая;
  • Сумская область — 48 случаев;
  • Тернопольская область — 105 случаев;
  • Харьковская область — 188 случаев;
  • Херсонская область — 50 случаев;
  • Хмельницкая область — 136 случаев;
  • Черкасская область — 108 случаев;
  • Черновицкая область — 191 случай;
  • Черниговская область — 30 случаев.

коронавирус в Украине 10 февраля КАРТА

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 февраля заболели 1 249 646 человек. За  сутки было выявлено 2 656 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.

Осуществлено тестирований за сутки — 30 901 (в том числе методом ПЦР — 17 658, методом ИФА — 13 243).

Фото: Depositphotos

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