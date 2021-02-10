НАБУ начало расследование по закупке вакцин от Covid-19

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

— НАБУ действительно начало расследование по закупке вакцины, — сказал Грищук.

В то же время, Грищук не уточнил деталей расследования и названий, заявив, что дело было открыто в феврале.

— Все, что могу сказать, 3 февраля внесены сведения в ЕРДР. Больше информации будет раскрытием тайны, — добавил Грищук.

Также он не уточнил, по какой именно статье открыто уголовное производство.

НАБУ также сообщило, что 3 февраля начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Этот случай получил широкую огласку, ведь сначала ГП Медицинские закупки начало переговоры по закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3. Впоследствии министр Максим Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.

Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением, ведь обнародованная цена одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее общая эффективность в ходе последнего этапа тестирований в Бразилии показала лишь 50,38%.

Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Источник: Украинский кризисный медиа-центр, НАБУ