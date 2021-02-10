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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Шмыгаль инициирует лишение Кабмина несвойственных полномочий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует изменения в законодательство относительно лишения Кабинета министров несвойственных полномочий.

денис шмигаль

Соответствующий законопроект №5052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о лишении Кабмина несвойственных полномочий зарегистрирован в Верховной Раде 9 февраля.

Главный комитет — Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководства.

Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Возможная отставка Шмыгаля

Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит на повестке дня, и нет никаких консультаций по этому вопросу.

Сам премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится.

Источник: Верховная Рада

Фото: Правительственный портал

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