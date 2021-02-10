Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует изменения в законодательство относительно лишения Кабинета министров несвойственных полномочий.
Соответствующий законопроект №5052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о лишении Кабмина несвойственных полномочий зарегистрирован в Верховной Раде 9 февраля.
Главный комитет — Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководства.
Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.
Возможная отставка Шмыгаля
Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит на повестке дня, и нет никаких консультаций по этому вопросу.
Сам премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится.