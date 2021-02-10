Китайский производитель вакцины против коронавируса Sinovac подал заявку на регистрацию своего вещества в Украине.

Компания хочет получить разрешение на экстренное медицинское применение вакцины на территории страны.

В то же время такое разрешение Sinovac предоставили уже компетентные органы Китая, Турции, Бразилии, Индонезии.

Еще в декабре в Минздраве сообщили, что Украина договорилась о поставках 1 млн 913 доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac.

Вакцинация в Украине

В Украине после 15 февраля 2021 года должна начаться массовая вакцинация против коронавируса.

Страна ожидает первые партии вещества в рамках инициативы COVAX. Кроме того, продолжаются переговоры по другим источникам получения вакцины.

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