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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Стреляли из гранатометов: на Донбассе за сутки три нарушения режима тишины

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Украинские бойцы также открывали огонь на провокации.

Стреляли из гранатометов: на Донбассе за сутки три нарушения режима тишины

Российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из гранатомета недалеко от населенного пункта Богдановка, а вблизи Песков — из стрелкового оружия.

В районе поселка Шумы враг применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на утро 10 февраля во зоне проведения Операции объединенных сил обстрелов не зафиксировано. О нарушении договоренностей сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Ранение военного на Донбассе

Ранение военного на Донбассе произошло 7 февраля, в него выстрелил снайпер оккупантов. Бойцу ВСУ оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел вблизи Новомихайловки.

Источник: Штаб ООС

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