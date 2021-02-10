За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Украинские бойцы также открывали огонь на провокации.

Российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из гранатомета недалеко от населенного пункта Богдановка, а вблизи Песков — из стрелкового оружия.

В районе поселка Шумы враг применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на утро 10 февраля во зоне проведения Операции объединенных сил обстрелов не зафиксировано. О нарушении договоренностей сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Читайте От снайперской пули на Донбассе погиб военный ВСУ

Ранение военного на Донбассе

Ранение военного на Донбассе произошло 7 февраля, в него выстрелил снайпер оккупантов. Бойцу ВСУ оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел вблизи Новомихайловки.