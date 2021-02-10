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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Украине официально запретили регистрацию российской вакцины против Covid-19

Российскую вакцину против коронавируса Спутник V официально запретили регистрировать в Украине.

Вакцина

Постановление №95 от 8 февраля 2021 года подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно документу, в Украине запрещена регистрация веществ, которые разработаны в стране, которую Верховная Рада признала агрессором.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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