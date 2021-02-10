В Минцифры предлагают изучить реальный спрос украинцев на вакцинацию от коронавируса путем сбора заявок через популярные онлайн-продукты, в частности, через приложение Дия.

Об этом рассказал во время форума Украина 30 вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— На сегодняшний день в Украине есть реестр граждан, которые обращаются к семейным врачам, в котором уже около 30 млн украинцев. На его базе разработан модуль, связанный с вакцинацией, — рассказал министр.

По его словам, вся информация должна собираться в этом модуле и на базе именно этого реестра.

— Но мы сегодня думаем также над тем, как спрогнозировать реальную потребность в вакцинации в каждом регионе, чтобы понимать, как правильно организовать логистические процессы по поставкам вакцин. Поскольку у каждого препарата есть определенные критерии по использованию, — отметил Федоров.

Поэтому Минцифры будет предлагать Минздраву через популярные онлайн-продукты начать прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться.

— Таким образом мы сможем спрогнозировать реальный спрос в регионах. Исходя из этого, можно спланировать логистику вакцины и процесс записи на конкретную дату, — пояснил чиновник.

Он также сообщил, что сегодня будет следующий этап переговоров с Минздравом, который вероятно закончится тем, что будут собираться заявки, и у нас появится карта, на которой будет видно реальный спрос на вакцинацию.

А дальше на основании записей в Дие в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав сможет оперативно распределять вакцины согласно очереди.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от коронавируса начнется после 15 февраля.

Первые поставки препаратов Минздрав ожидает на этой неделе.