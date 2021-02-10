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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

ЕС может снять санкции с Арбузова, Клименко, Табачника и сына Януковича — СМИ

Европейский Союз рассматривает возможность снять санкции с нескольких украинских чиновников времен президентства Януковича, которые могли быть причастны к нецелевому использованию государственных средств.

ЄС

Так, СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что ограничения могут снять с сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра, бывшего первого вице-премьера и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

По словам некоторых дипломатов, в санкционном списке есть ряд слабых дел, которые можно обжаловать в суде Европейского Союза, поскольку Украина не предоставила убедительных доказательств.

Однако пока продолжаются обсуждения о наличии в списке самого Януковича и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

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В то же время точно известно, что в Европейском Союзе ест общая позиция, что санкционный режим нужно продлевать, но с определенными коррективами. Но окончательное решение должны принять в конце февраля.

В марте 2020 года ЕС официально снял санкции с Николая Азарова — бывшего премьер-министра Украины и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

В то же время санкции против президента-беглеца Виктора Януковича продлили до 6 марта 2021 года.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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