Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.
На среду, 10 февраля, НБУ установил курс 27,64 грн/1$.
Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 10 февраля, составляет на 33,44 грн/1€.
По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного повысилась.
Курс валют в Украине от НБУ на 10.02:
- $1 – 27,64 грн;
- €1 – 33,44 грн;
- 1 польский злотый – 7,47 грн;
- 10 российских рублей – 3,73 грн.
Рост украинской экономики
Во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада аналитики рассчитывают на рост украинской экономики на 10%.
Валовой внутренний продукт в январе-марте уменьшится на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале от низкой базы. Это произойдет при условии, если украинское правительство продолжит ослаблять коронавирусные ограничения.