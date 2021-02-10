Национальный банк Украины повысил курс евро и понизил курс доллара к гривне.

На среду, 10 февраля, НБУ установил курс 27,64 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 10 февраля, составляет на 33,44 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль и польский злотый немного повысилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.02:

$1 – 27,64 грн;

€1 – 33,44 грн;

1 польский злотый – 7,47 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

Рост украинской экономики

Во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада аналитики рассчитывают на рост украинской экономики на 10%.

Валовой внутренний продукт в январе-марте уменьшится на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале от низкой базы. Это произойдет при условии, если украинское правительство продолжит ослаблять коронавирусные ограничения.