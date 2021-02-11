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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Энергорынок Украины неконкурентоспособный по стандартам ЕС – Европарламент

Электроэнергетический рынок Украины неконкурентоспособный по стандартам ЕС и требует дальнейшего реформирования.

електрика

Об этом говорится в резолюции Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

В документе Украине рекомендуют завершить реформу энергорынка, начавшуюся в июле 2019 года, повысить соблюдение законодательства ЕС за счет усиления независимости компании Укрэнерго и отказа от перекрестного субсидирования.

Европарламент также призвал завершить модернизацию электростанций в соответствии с европейским стандартам охраны окружающей среды.

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Сейчас ситуация на тепловых электростанциях Украины сложная, поскольку угля на складах на 43% меньше минимально необходимых запасов.

В то же время в Укрэнерго уверяют, что в условиях значительного снижения температуры до 20 февраля обеспечат балансирование энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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