Энергорынок Украины неконкурентоспособный по стандартам ЕС – Европарламент

Электроэнергетический рынок Украины неконкурентоспособный по стандартам ЕС и требует дальнейшего реформирования.

Об этом говорится в резолюции Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

В документе Украине рекомендуют завершить реформу энергорынка, начавшуюся в июле 2019 года, повысить соблюдение законодательства ЕС за счет усиления независимости компании Укрэнерго и отказа от перекрестного субсидирования.

Европарламент также призвал завершить модернизацию электростанций в соответствии с европейским стандартам охраны окружающей среды.

Сейчас ситуация на тепловых электростанциях Украины сложная, поскольку угля на складах на 43% меньше минимально необходимых запасов.

В то же время в Укрэнерго уверяют, что в условиях значительного снижения температуры до 20 февраля обеспечат балансирование энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.