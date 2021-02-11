По состоянию на четверг, 11 февраля 2021 года, курс доллара в Украине немного вырос, НБУ установил его на уровне 27,76 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,64 грн/1$.

Курс евро также вырос, 11 февраля валюта стоит 33,66 грн/1€, днем ранее он был 33,44 грн/1€.

По сравнению с гривной польский злотый прибавил в цене.

Российский рубль также вырос.

Курс валют в Украине от НБУ на 11.02:

$1 – 27,7665 грн;

€1 – 33,6655 грн;

1 польский злотый – 7,5105 грн;

10 российских рублей – 3,7603 грн.

Курс валют в Украине

По прогнозам экспертов, в 2021 году не стоит ждать резкого роста или падения курса гривны.

Стоимость украинской валюты в течение года будет незначительно колебаться.

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