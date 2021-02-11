PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Гривна подешевела: курс валют в Украине 11 февраля

По состоянию на четверг, 11 февраля 2021 года, курс доллара в Украине немного вырос, НБУ установил его на уровне 27,76 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,64 грн/1$.

Гривна подешевела: курс валют в Украине 11 февраля

Курс евро также вырос, 11 февраля валюта стоит 33,66 грн/1€, днем ранее он был 33,44 грн/1€.

По сравнению с гривной польский злотый прибавил в цене.

Российский рубль также вырос.

Курс валют в Украине от НБУ на 11.02:

  • $1 – 27,7665 грн;
  • €1 – 33,6655 грн;
  • 1 польский злотый – 7,5105 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7603 грн.

Курс 11 лютого

Курс валют в Украине

По прогнозам экспертов, в 2021 году не стоит ждать резкого роста или падения курса гривны.

Читайте
Могут быть незначительные колебания: Марченко о курсе гривны в 2021-м

Стоимость украинской валюты в течение года будет незначительно колебаться.

Больше новостей о курсе валют в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх