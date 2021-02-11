Иммунитет у 20%: какие регионы могут стать эпицентром новой вспышки Covid-19 в Украине

В Украине только 20% граждан имеют иммунную защиту от коронавируса.
Таковы результаты нового исследования Киевской школы экономики (KSE).
Отмечается, что на февраль 2021 заполненность реанимационных коек составляет 40%.
— Наше моделирование опровергает распространенную заблуждение о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к коронавируса. Для этого нужно, чтобы не менее 70% населения переболели Covid-19, — говорится в сообщении.
Согласно данным моделирования, на коронавирус в Украине переболели примерно 13-20%: среди медработников этот показатель составляет 13,4%.
Наиболее критическая ситуация с распространением Covid-19 в Украине в следующих областях:
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска,
- Черновицкая.
Также стабильно высоким остается показатель положительных случаев среди всех протестированных — 18%.
Эксперты Киевской школы экономики призвали как можно быстрее усилить систему обнаружения контактных лиц — говорится о тестировании и отслеживания больных.
Коронавирус в Украине
По состоянию на четверг, 11 февраля, коронавирус в Украине обнаружили еще у 5 039 человек, однако выздоровевших пациентов больше — 6 568.
Общая цифра составляет 1 258 094 случая. Количество летальных случаев вследствие Covid-19 в стране составляет 24 058.
Самый высокий суточный прирост на сегодня зафиксировали в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).