Иммунитет у 20%: какие регионы могут стать эпицентром новой вспышки Covid-19 в Украине

В Украине только 20% граждан имеют иммунную защиту от коронавируса.

Таковы результаты нового исследования Киевской школы экономики (KSE).

Отмечается, что на февраль 2021 заполненность реанимационных коек составляет 40%.

— Наше моделирование опровергает распространенную заблуждение о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к коронавируса. Для этого нужно, чтобы не менее 70% населения переболели Covid-19, — говорится в сообщении.

Согласно данным моделирования, на коронавирус в Украине переболели примерно 13-20%: среди медработников этот показатель составляет 13,4%.

Наиболее критическая ситуация с распространением Covid-19 в Украине в следующих областях:

Закарпатская;

Ивано-Франковска,

Черновицкая.

Также стабильно высоким остается показатель положительных случаев среди всех протестированных — 18%.

Эксперты Киевской школы экономики призвали как можно быстрее усилить систему обнаружения контактных лиц — говорится о тестировании и отслеживания больных.

Коронавирус в Украине

По состоянию на четверг, 11 февраля, коронавирус в Украине обнаружили еще у 5 039 человек, однако выздоровевших пациентов больше — 6 568.

Общая цифра составляет 1 258 094 случая. Количество летальных случаев вследствие Covid-19 в стране составляет 24 058.

Самый высокий суточный прирост на сегодня зафиксировали в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).