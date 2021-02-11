Европарламент голосами 526 депутатов принял резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, 79 – голосовали против и 71 – воздержался.

В документе евродепутаты подвергли Киев критике – за коррупцию, которая тормозит реформы в стране, а также отсутствие политической воли в обеспечении независимости судебных институций.

Докладчиком по резолюции выступил немецкий депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер.

Он констатировал существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, однако акцентировал внимание на необходимости завершить несколько начатых реформ – в сфере верховенства закона, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

– Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы, – сказал Галлер.

По его словам, необходимо принять дополнительные меры – “чтобы избежать отката назад, с упором на судебную систему”.

В резолюции отмечается, что реформы подрываются внутренней институциональной нестабильностью, слабым потенциалом, ограниченными ресурсами и внешними факторами, в частности пандемией коронавируса, а также отсутствием политической решимости обеспечить независимость судебных и экономических институтов.

Галлер в докладе указал на недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.

Еще один негативный фактор – восприятие коррупции в Украине снизилось до уровня 2017 года, на который указывается в документе со ссылкой на отчет Transparency International.

В то же время делается акцент на том, что поддержка модернизации, деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией все еще очень высока среди граждан Украины, и эти ожидания должны быть оправданы без проволочек.

В ЕП также считают, что на общую ситуацию в стране негативно влияет сфера безопасности. Независимость и территориальная целостность Украины, ее способность проводить реформы серьезно подрываются кампаниями дезинформации, кибератаками и другими гибридными угрозами.

К этим угрозам относится также конфликт на Донбассе, вызванный российской агрессией и оккупацией значительных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

В свою очередь это ухудшает ситуацию с правами человека и препятствует повышению благосостояния и стабильности в Украине.

При этом Галлер отметил, что позиция ЕС относительно продолжающейся агрессии России против Украины остается неизменной.

Кроме того, он указал на ситуацию со свободой прессы и гендерным равноправием:

– Настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как Миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств.

По его словам, реализация Соглашения об ассоциации в социальной сфере остается неудовлетворительной – “Украина ратифицировала основные международные инструменты, но по-прежнему не выполняет их”.

Германия поддерживает европерспективы Украины

На днях лидер немецкого Христианско-демократического союза и вероятный преемник Ангелы Меркель Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.

Однако, по его словам, Германия очень заинтересована в стабильности Украины.