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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Названа компания, которая будет транспортировать Covid-вакцину от Pfizer в Украине

В Украине определили компанию, которая будет транспортировать по стране вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech.

Виктор Ляшко

Логистикой вещества будет заниматься ООО Фармасофт.

— Избрана логистическая компания ООО Фармасофт для транспортировки и ответственного хранения вакцины, — отметил на своей странице в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, компанию определили после проведения открытого тендера проектом USAID Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев (SAFEMed).

В то же время вакцину от Pfizer и BioNTech нужно хранить и транспортировать при сверхнизких температурах.

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Вакцинация против коронавируса в Украине

Украина готовится к проведению массовой вакцинации граждан против коронавируса.

Процесс должен начаться после 15 февраля.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: УНИАН

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