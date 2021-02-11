В Украине определили компанию, которая будет транспортировать по стране вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech.
Логистикой вещества будет заниматься ООО Фармасофт.
— Избрана логистическая компания ООО Фармасофт для транспортировки и ответственного хранения вакцины, — отметил на своей странице в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, компанию определили после проведения открытого тендера проектом USAID Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев (SAFEMed).
В то же время вакцину от Pfizer и BioNTech нужно хранить и транспортировать при сверхнизких температурах.
Вакцинация против коронавируса в Украине
Украина готовится к проведению массовой вакцинации граждан против коронавируса.
Процесс должен начаться после 15 февраля.
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Источник: Виктор Ляшко