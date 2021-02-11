Пока десятки стран мира проводят вакцинацию, Минздрав фиксирует стабилизацию динамики заболеваемости коронавирусом в Украине.

Главные новости о коронавирусе за сегодня, 11 февраля, собраны в материале Фактов ICTV.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на четверг, 11 февраля, коронавирус в Украине обнаружили еще у 5 039 человек, однако выздоровевших пациентов больше — 6 568.

Общая цифра составляет 1 258 094 случая.

Самый высокий суточный прирост на сегодня зафиксировали в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

Количество летальных случаев вследствие Covid-19 в стране составляет 24 058.

В Украине продолжается конфликт между Минздравом и компанией Медицинские закупки: по словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, предприятие сорвало медицинские закупки почти 1 млрд гривен.

По состоянию на 11 февраля известно, что из-за проблем с закупками Украина не смогла получить ангиографические рентгеновские системы, автомобили экстренной скорой помощи, а препарат для лечения рака крови Тасигна был закуплен раньше, чем это подали в отчете.

Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на четверг, 11 февраля, первую пятерку в мировом рейтинге распространения коронавируса занимают США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

На фоне пандемии Латвия запретила въезд из некоторых стран. Правительство временно приостановило въезд гражданам стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

В Норвегии рассматривают возможность усиления карантина. Одним из нововведений может стать обязательное ношение сразу двух масок — медицинской и тканевой. Експерты считают, что две маски защищают вдвое лучше: они минимизируют количество воздуха и жидкости, которую распространяет больной человек.

Представители ВОЗ прокомментировали ситуацией с вакцинацией в мире. Эксперты раскритиковали мировую систему распределения препаратов и призвали увеличить производство вакцин для того, чтобы делиться с другими странами.

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