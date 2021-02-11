В День святого Валентина большинство украинцев планируют дарить подарки. В то же время женщины хотят порадовать своих избранников вкусной едой и алкоголем, а мужчины — цветами и валентинкой.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской исследовательской компанией Gradus Research.
По результатам опроса, 77% украинцев собираются готовить сюрприз любимому, 24% — не хотят ничего дарить.
Также украинцы рассказали, что будут дарить и что хотят получить от любимых в этот день.
Женщины мечтают получить цветы, чувства, романтический ужин в ресторане, вкусную еду и вино.
Радовать своих избранников они будут вкусной едой или вином, своими чувствами и признаниями в любви, собой и валентинками.
Мужчины же хотят получить чувства любимой, вкусную еду и вино, валентинку и электронику.
Дарить планируют цветы, валентинки, свои чувства, себя и украшения.
Опрос провела компания Gradus Research. Метод: самостоятельное заполнение анкеты в мобильном приложении. Период проведения: 9 февраля 2021. Размер выборки: 1 000 респондентов.
День влюбленных в Украине
34% украинцев заявили о намерении праздновать День святого Валентина.
Большинство из них уже подготовили подарки своим любимым.
Подробнее о праздновании Дня святого Валентина 2021 в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Gradus Research