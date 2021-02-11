В День святого Валентина большинство украинцев планируют дарить подарки. В то же время женщины хотят порадовать своих избранников вкусной едой и алкоголем, а мужчины — цветами и валентинкой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской исследовательской компанией Gradus Research.

По результатам опроса, 77% украинцев собираются готовить сюрприз любимому, 24% — не хотят ничего дарить.

Также украинцы рассказали, что будут дарить и что хотят получить от любимых в этот день.

Женщины мечтают получить цветы, чувства, романтический ужин в ресторане, вкусную еду и вино.

Радовать своих избранников они будут вкусной едой или вином, своими чувствами и признаниями в любви, собой и валентинками.

Мужчины же хотят получить чувства любимой, вкусную еду и вино, валентинку и электронику.

Дарить планируют цветы, валентинки, свои чувства, себя и украшения.

Опрос провела компания Gradus Research. Метод: самостоятельное заполнение анкеты в мобильном приложении. Период проведения: 9 февраля 2021. Размер выборки: 1 000 респондентов.

День влюбленных в Украине

34% украинцев заявили о намерении праздновать День святого Валентина.

Большинство из них уже подготовили подарки своим любимым.

Подробнее о праздновании Дня святого Валентина 2021 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Gradus Research