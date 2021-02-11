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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Стоит весь город: Киев сковали 8-балльные пробки (КАРТА)

Пробки в Киеве сковали весь город. В столице стоят мосты, шоссе, проспекты и бульвары.

затори

Как показывают карты, пробки достигли 8 баллов, но, вероятно, впоследствии будут еще больше.

затори у Києві

Почти весь город обозначено оранжевым, красным или бардовым цветами.

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затори у Києві

Затруднено движение с правого берега на левый через мосты. На Левобережной части также все стоит.

затори у Києві

Непогода в Украине не отступает уже четвертый день подряд. Ближайшие два дня снова ожидается ухудшение погоды. Водителей просят не выезжать без надобности, поскольку сложные погодные условия синоптики обещают по всей стране, кроме юго-востока.

Из-за снегопадов в столице 11 и 12 февраля закрыли школы и детсады. Все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

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