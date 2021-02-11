Пробки в Киеве сковали весь город. В столице стоят мосты, шоссе, проспекты и бульвары.

Как показывают карты, пробки достигли 8 баллов, но, вероятно, впоследствии будут еще больше.

Почти весь город обозначено оранжевым, красным или бардовым цветами.

Затруднено движение с правого берега на левый через мосты. На Левобережной части также все стоит.

Непогода в Украине не отступает уже четвертый день подряд. Ближайшие два дня снова ожидается ухудшение погоды. Водителей просят не выезжать без надобности, поскольку сложные погодные условия синоптики обещают по всей стране, кроме юго-востока.

Из-за снегопадов в столице 11 и 12 февраля закрыли школы и детсады. Все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.