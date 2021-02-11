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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Черкассах из-за непогоды закрыли школы

Из-за ухудшения погодных условий в Черкассах в пятницу, 12 февраля 2021 года, не будут работать школы.

В Черкассах из-за непогоды закрыли школы

Об этом заявил мэр города Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.

— Мы приняли решение, чтобы завтра школьники оставались дома и провели этот день за дистанционным обучением, — отметил Анатолий Бондаренко.

Градоначальник также призвал родителей, дети которых воспитываются в детских садиках, также оставить малышей дома.

По словам Бондаренко, в Черкассах активно работают сотрудники коммунальных служб, которые борются с последствиями непогоды.

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Непогода в Украине

С 8 февраля на территории Украины фиксируются сложные погодные условия.

Из-за снегопадов усложнено и местами ограничено движение на дорогах. Украинцев призывают по возможности оставаться дома и не пользоваться личным транспортом.

Подробнее о непогоде в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Анатолий Бондаренко

Фото: Pixabay

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