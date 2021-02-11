Коронавирус в Украине на 11 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирусом в Украине по состоянию на 11 февраля заболели еще 5 039 человек. За все время пандемии было обнаружено 1 258 094 случая Covid-19.
За минувшие сутки умерли от осложнений, вызванных вирусом, 124 украинца, в общем коронавирус унес жизни 24 058 граждан Украины.
Выздоровели 1 098 944 человек, за сутки — 6 568 украинцев. Кроме того, по состоянию на 11 февраля было совершено 43 126 тестирований (в том числе методом ПЦР — 26739, методом ИФА — 16387).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).
Количество больных в регионах:
- г. Киев — 335 случаев;
- Винницкая область — 392 случая;
- Волынская область — 125 случаев;
- Днепропетровская область — 306 случаев;
- Донецкая область — 156 случаев;
- Житомирская область — 367 случаев;
- Закарпатская область — 368 случаев;
- Запорожская область — 182 случая;
- Ивано-Франковская область — 482 случая;
- Киевская область — 159 случаев;
- Кировоградская область — 37 случаев;
- Луганская область — 43 случая;
- Львовская область — 319 случаев;
- Николаевская область — 83 случая;
- Одесская область — 155 случаев;
- Полтавская область — 126 случаев;
- Ровенская область — 139 случаев;
- Сумская область — 102 случая;
- Тернопольская область — 153 случая;
- Харьковская область — 232 случая;
- Херсонская область — 42 случая;
- Хмельницкая область — 235 случаев;
- Черкасская область — 129 случаев;
- Черновицкая область — 291 случай;
- Черниговская область — 81 случай.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине на 10 февраля подтверждено 1 253 055 случаев коронавируса, за последние сутки — 3 409. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.
От осложнений, которые вызвал Covid-19 в Украине умерли 23 934 человека, за последние сутки — 163.
За последний день в стране выздоровели 7 768 человек в целом — 1 092 376.