Коронавирус в Украине на 11 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирусом в Украине по состоянию на 11 февраля заболели еще 5 039 человек. За все время пандемии было обнаружено 1 258 094 случая Covid-19.

За минувшие сутки умерли от осложнений, вызванных вирусом, 124 украинца, в общем коронавирус унес жизни 24 058 граждан Украины.

Выздоровели 1 098 944 человек, за сутки — 6 568 украинцев. Кроме того, по состоянию на 11 февраля было совершено 43 126 тестирований (в том числе методом ПЦР — 26739, методом ИФА — 16387).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).

Количество больных в регионах:

г. Киев — 335 случаев;

Винницкая область — 392 случая;

Волынская область — 125 случаев;

Днепропетровская область — 306 случаев;

Донецкая область — 156 случаев;

Житомирская область — 367 случаев;

Закарпатская область — 368 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 482 случая;

Киевская область — 159 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Львовская область — 319 случаев;

Николаевская область — 83 случая;

Одесская область — 155 случаев;

Полтавская область — 126 случаев;

Ровенская область — 139 случаев;

Сумская область — 102 случая;

Тернопольская область — 153 случая;

Харьковская область — 232 случая;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 235 случаев;

Черкасская область — 129 случаев;

Черновицкая область — 291 случай;

Черниговская область — 81 случай.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине на 10 февраля подтверждено 1 253 055 случаев коронавируса, за последние сутки — 3 409. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в Украине умерли 23 934 человека, за последние сутки — 163.

За последний день в стране выздоровели 7 768 человек в целом — 1 092 376.