Министерство здравоохранения обвиняет ГП Медицинские закупки Украины в срыве закупок почти на 1 млрд грн. Ответственность за колоссальные потери возлагают на руководителя предприятия Арсена Жумадилова.

– Мы получили шок, когда увидели отчет Госказначейства 4 января 2021 года. После этого срочно разработали план мероприятий, чтобы компенсировать дефицит лекарственных средств и медицинских изделий, образовавшийся в результате безответственной работы предприятия, – отметила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, предприятие сорвало закупки на 949,7 млн грн от положенных 5,982 млн грн, не закупив 108 позиций из 483. Эта сумма как невыполненная в пределах бюджетного года вернулась в общий фонд государственного бюджета.

– Предприятие даже не смогло вовремя осуществить финансовые операции. Речь идет о закупке вакцины против Covid-19 на 964 млн грн, приобретении лекарств на 163,6 млн грн для 117 тыс. пациентов с ВИЧ-инфекцией, на 100,5 млн грн – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, на 60 млн грн – для лечения взрослой онкологии. Не профинансировано лечение детской онкологии, рассеянного склероза, ДЦП, идиопатической семейной дистонии, – сообщила Светлана Шаталова.

Государственное предприятие сорвало закупки на более 1 млрд грн 48 ангиографических рентгеновских систем, которые нужно было установить во всех областях Украины. Не приобрели 110 автомобилей экстренной скорой медицинской помощи на сумму 191 млн грн.

Также Медицинские закупки Украины сообщили о поставках Тасигны (препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза, то есть рака крови, – Ред.) 2 февраля, хотя препарат появился на складе предприятия еще в конце 2020 года.

Поэтому Минздрав настаивает на назначении наблюдательного совета для надлежащего контроля этого предприятия.

Расследование НАБУ по закупке вакцин

3 февраля началось расследование НАБУ по закупке вакцин против коронавируса. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке с помощью частной фирмы-посредника китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу.

Сведения о расследовании внесены в ЕРДР.