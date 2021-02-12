Украинцы стали больше любить День святого Валентина. Если в 2019 году 49% граждан готовили презенты своим любимым, то в 2021-ом уже 55% планируют дарить подарки к празднику. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 6-8 февраля Социологической группой Рейтинг.

По его данным, чаще планируют дарить подарки мужчины и пары, которые живут в гражданском браке.

В то же время 43% респондентов не готовят никаких сюрпризов для своих половинок.

Украинцы также признались, что для них важнее – любить или быть любимыми. Первых оказалось 38%, вторых – 43%.

При этом для молодежи, мужчин, а также людей, находящимся в отношениях менее трех лет, важнее любить самим. А женщины предпочитают быть любимыми.

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Социологическая группа Рейтинг 6-8 февраля провела опрос 2,5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Согласно данным другого опроса, в День святого Валентина женщины мечтают получить цветы, чувства, романтический ужин в ресторане, вкусную еду и вино.

Мужчины также хотят получить чувства любимой, вкусную еду и вино, валентинку и электронику.