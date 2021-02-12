С опозданием на 6 часов: из-за непогоды поезда изменили время прибытия (СПИСОК)

В пятницу, 12 февраля, из-за непогоды в Украине было изменено время прибытия нескольких поездов Укрзализныци.

Так, поезд №14 Солотвино — Киев задержится на шесть часов, а поезд №142 Львов — Бахмут — на пять часов.

Отмечается, что пассажиры поезда №14, следующих в Днепр и Запорожье, продолжат путешествие на вечернем поезде Интерсити+.

— Еще более 100 пассажиров, ожидающих поезд №142 в Киеве, бесплатно находятся в зале ожидания повышенной комфортности, — говорится в сообщении.

Утром 12 февраля почти на полчаса задержали отправку из Львова поезда №45 Ужгород — Лисичанск для удобной пересадки пассажиров поезда Днепр — Трускавец.

Остальные поездов Укрзализныци следуют по слаженному расписанию.