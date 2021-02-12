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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Когда в Киеве откроют школы и садики — дата

Все столичные школы и садики вернутся к обычному режиму 15 февраля.

Когда в Киеве откроют школы и садики — дата

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода. Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, поэтому город вернется к привычному ритму жизни.

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— Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник, — заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также в КГГА добавили, что здания садов и школ проверили на подключение тепла, ведь ожидается похолодание до -15.

Из-за ухудшения погодных условий и увеличения количества осадков в Киеве с 11 по 12 февраля закрыли школы и детские сады.

Источник: КГГА

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