Когда в Киеве откроют школы и садики — дата

Все столичные школы и садики вернутся к обычному режиму 15 февраля.

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода. Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, поэтому город вернется к привычному ритму жизни.

— Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник, — заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также в КГГА добавили, что здания садов и школ проверили на подключение тепла, ведь ожидается похолодание до -15.

Из-за ухудшения погодных условий и увеличения количества осадков в Киеве с 11 по 12 февраля закрыли школы и детские сады.