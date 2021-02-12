Нафтогаз в два раза урезал зарплаты членам набсовета

Компания Нафтогаз Украины в 2020 году уменьшила размер оплаты для членов наблюдательного совета в 2,1 раза — на 15,387 млн ​​грн. По сравнению с 2019 годом финансирование сократили до 14,038 млн грн.

Согласно отчету о платежах Нафтогаза за 2020 год, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена — 3,049 млн грн, Бруно Лескуа — 3,042 млн грн, Натальи Бойко — 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна — 2,069 млн грн.

Всего в 2019 году Нафтогаз направил на оплату услуг членов наблюдательного совета 29,4 млн грн, в 2018-м сумма составила 29,3 млн грн.

Премии помощникам нардепов

В декабре народные депутаты получили по 100 тыс. грн на выплату премий для их помощников.

В пояснительной записке к постановлению говорилось, что в смете Рады из-за экономии образовался избыток. Поэтому депутаты решили направить средства на стимулирование труда помощников-консультантов.