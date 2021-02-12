Курс валют НБУ на 12 февраля 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 12 февраля.

Регулятор установил курс доллара на уровне 27,84 грн/$. Американская валюта выросла на 7 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

То есть курс доллара растет уже второй день подряд, хотя до этого он снижался на протяжении семи дней.

НБУ также ослабил гривну по отношению к евро на 14 копеек — 33,81 грн/€.

Курс валют в Украине от НБУ на 12.02:

$1 – 27,8384 грн;

€1 – 33,8111 грн;

1 польский злотый – 7,5164 грн;

10 российских рублей – 3,7843 грн.

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер обьяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.