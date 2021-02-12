По состоянию на 12 февраля в мире продолжает распространяться коронавирус, ежедневно фиксируются сотни тысяч новых случаев и десятки тысяч смертей. Страны борются с вирусом с помощью карантина и вакцинации.

В пятницу на планете подтвердили более 107,2 млн случаев коронавируса, более 2,3 млн людей умерли от болезни.

В Украине выявили 1 262 867 случаев вируса, за время пандемии от последствий, вызванных коронавирусом, скончались 24 174 украинца.

Самая сложная эпидситуация в США, Бразилии и Индии. Украина в антирейтинге распространения вируса занимает 17 место.

Борьба с коронавирусом

Ученые во всем мире создают приборы, которые помогают выявлять вирус. Так, в Польше разработали прибор для моментального тестирования на коронавирус по дыханию. А в Японии стали продавать наборы, которые позволяют выявлять опасный вирус на предметах.

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Карантин в мире

Продолжают в мире придерживаться и карантинных ограничений. Ряд стран усиливают меры, например, Латвия закрыла границы. Кроме того, активно обсуждаются новые требования к ношению средств индивидуальной защиты. Людям предлагаются надевать сразу две маски.

Вакцинация против коронавируса

Активно продолжается и процесс вакцинации. Например, в Венгрии предлагается выдавать людям, которые получили две дозы вакцины, специальные сертификаты.

Украина только готовится получить первые партии вещества. Уже после 15 февраля в стране может начаться иммунизация против коронавируса.

Коронавирус в Украине

По сравнению с осенью 2020 года в Украине значительно улучшилась эпидситуация.

За последние сутки в стране зафиксировали 4 773 новых случая болезни.

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