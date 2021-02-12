Ограничение движения грузовиков: в 10 областях сняли запрет, еще в двух действуют

Государственное агентство автомобильных дорог Украины Укравтодор сняло ограничение на движение грузового транспорта на автодорогах в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях.

По состоянию на 6.00 12 февраля все еще остаются в силе ограничения на дорогах Волынской и Львовской областей.

Ограничения действуют на дорогах Волынской области:

Т-18-02/М-07/- Маюничи — Большая Осница — Красноволя — Колки — /Р-14/ — Копылье — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/;

Т-03-02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин — /М-06/, на участке Владимир-Волынский — Пасливка;

Т-03-05/Т-03-02/ — Шацк — Волица — Припять — Любохины — /Т-03-08/, на участке с. Павловка — пгт. Михайловка;

Т-03-03 Луцк — Радомышль — Демидовка — Дубно.

Во Львовской области с 3.20 12 февраля было введено ограничение на движение грузового транспорта на автодорогах:

М-06 Киев — Чоп, км 500 — км 567;

М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, км 59 — км 113.

Также в Укравтодоре сообщили, что больше всего снега выпало во Львовской области — до 90 см. В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях — до 15-20 см.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения работают 1 618 единиц техники (в дежурном режиме 493 единицы) и 1 957 сотрудников.

Непогода в Украине

Из-за непогоды в Украине во многих городах закрыли школы и детские сады.

Во Львове ввели ограничения из-за ухудшения погодных условий. Было рекомендовано ввести в пятницу выходной день или перейти на дистанционную работу. Школы перешли на дистанционное обучение, но дети, которым не с кем остаться дома, приходят на занятия. В садах работают дежурные группы.

Источник: Укравтодор