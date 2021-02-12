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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Переименование проспекта Бандеры: митингующие пришли под стены ОАСК

В Киеве проходит акция протеста против переименования проспекта Степана Бандеры. Митингующие пришли под здание Областного административного суда города Киева, чтобы выразить недовольство недавним решением.

Переименование проспекта Бандеры: митингующие пришли под стены ОАСК

Накануне ОАСК отменил решение о переименовании проспекта Бандеры. Теперь он получит прежнее название — проспект Московский.

Протестующие вышли на улицу с плакатами и требуют отменить переименование и ликвидировать административный суд.

Среди активистов — представители политической партии Национальный корпус, ОО Сокол и ВО Свобода. Люди зажгли файеры, у здания суда дежурят правоохранители.

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Переименование проспекта Бандеры

Накануне стало известно о переименовании проспекта Бандеры. Административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета.

Согласно ему, пять улиц Киева, в том числе и проспект Бандеры, получат свои прежние названия.

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