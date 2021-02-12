Несмотря на желание быстрее вакцинировать граждан от коронавируса, Украина должна тщательно проверять качество и безопасность полученных вакцин. Сделать это можно благодаря масштабным клиническим исследованиям на национальном уровне. Особенно это касается веществ, получаемых из развивающихся стран.

Этап национального контроля качества — важная составляющая в проведении иммунизации, отметил инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов в комментарии Фактам ICTV.

— У любой страны, которая себя уважает, должны быть институты по контролю за лекарствами и вакцинами. Должна функционировать служба, которая проверяет то, что завезли, различие между партиями, отсутствие примесей и перечень других показателей. Особенно это касается вакцин из стран, которые развиваются. Если страна, которая покупает, не проверяет, то у государства-производителя может быть соблазн сэкономить на подготовке и доставке партии, — отмечает Вадим Аристов.

Сейчас же Рада одобрила документ, который вводит новый институт экстренной регистрации лекарственных средств. Он является прогрессивным и соответствует практике США и ЕС. Однако в перечень стран, откуда для экстренной регистрации принимаются вакцины, добавлены Китай и Индия.

А в описании процедур регистрации запрещена экспертиза материалов регистрационного досье, есть только проверка материалов на полноту, аутентичность и отсутствие разногласий между частями.

— Эта стадия должна быть. Так, мы должны доверять препаратам, утвержденным для использования в ведущих странах мира. Однако, во-первых, среди таких стран у нас указано Китай и Индию. И, во-вторых, у наших экспертов могут быть собственные выводы по предоставленным досье, — добавляет Вадим Аристов.

По его словам, общеевропейский регулятор одобрил вакцину от AstraZeneca к применению для всех граждан, а некоторые европейские страны ограничили ее использование для пожилых людей.

Вакцинация против коронавируса

В Украине уже после 15 февраля должна начаться вакцинация против коронавируса.

Сейчас страна ожидает первые партии вакцин.

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