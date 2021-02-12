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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Треть бюджета Украины: какие потери от оккупации Донбасса

Потери в результате оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составляют 375 млрд грн – это без учета стоимости находящихся там активов.

Донбас ООС

Такие данные экспертов озвучил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии – 2030.

Если сравнить эту цифру с бюджетом страны на 2021 год, то это примерно треть сметы Украины. Доходы госбюджета составляют 1,84 трлн грн, а расходы предусмотрены в сумме 1,32 трлн грн.

При этом, по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление оккупированных территорий на Востоке Украины оцениваются в более чем $21 млрд.

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Есть данные и по человеческим потерям на Донбассе. В течение 2020 года в результате российской агрессии погибли 50 украинских военнослужащих, еще 339 получили ранения.

Только за последние сутки на Донбассе погибли двое военных.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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